Пенсионерам дадут по 5 000 рублей – названа точная дата

На единовременную выплату могут рассчитывать российские пенсионеры уже в сентябре. Сумма составит 5 000 рублей. Пособие будут выплачивать на уровне регионов.

Деньги дадут тем, у кого за плечами многолетний официально зарегистрированный брак. Речь идет о 50 и более совместно прожитых годах. Для получения денег необходимо обратиться в соцзащиту со свидетельством о браке и написать заявление. Заявку рассмотрят в течение 10 дней, еще один день понадобится на перевод денег на банковскую карту.