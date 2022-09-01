Пенсионерам дадут по 5 000 рублей – названа точная дата

На единовременную выплату могут рассчитывать российские пенсионеры уже в сентябре. Сумма составит 5 000 рублей. Пособие будут выплачивать на уровне регионов.
Деньги дадут тем, у кого за плечами многолетний официально зарегистрированный брак. Речь идет о 50 и более совместно прожитых годах. Для получения денег необходимо обратиться в соцзащиту со свидетельством о браке и написать заявление. Заявку рассмотрят в течение 10 дней, еще один день понадобится на перевод денег на банковскую карту.
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Таким образом, если подать заявление в начале сентября, то получить деньги можно будет уже с 12-го числа. Об этом пишет PRIMPRESS.