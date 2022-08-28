Пенсионерам дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Российские пенсионеры могут рассчитывать на выплату в размере 15 000 рублей. Она будет единовременной. Решение принято властями на уровне регионов.

Например, пенсионеры Санкт-Петербурга, кто отметил свой 90-й день рождения, получат по 15 000 рублей уже в ближайшее время. Тем, кто отметит 95-летие, дадут по 20 тысяч, а на 100-летие выделят 25 тысяч рублей.

По словам экспертов, выплаты в Санкт-Петербурге – это хороший сигнал для тех, кто проживает в других регионах страны. Ведь за решением властей северной столицы могут последовать и остальные.