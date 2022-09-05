Пенсионерам бесплатный проезд: кому с 6 сентября не нужно платить

Уже с 6 сентября российские пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте. Правда, такая льгота коснется не всех категорий пожилых людей.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, такая льгота затронет сразу несколько видов транспорта.
«Также в сентябре бесплатный проезд в транспорте получат все, кто выйдет на пенсию в Москве и Московской области. Местные власти поддерживают пожилых граждан, выдавая им социальную карту. Такая карта дает право на бесплатный проезд на всех видах транспорта.
Главное, чтобы человек уже был получателем пенсии. Те, кто начнет получать выплату с 5 сентября, смогут ездить бесплатно в метро, автобусах и трамваях уже с шестого числа», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Также сообщается, что оформить льготу можно в соцзащите.