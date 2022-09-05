Пенсионерам бесплатный проезд: кому с 6 сентября не нужно платить

Уже с 6 сентября российские пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте. Правда, такая льгота коснется не всех категорий пожилых людей.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, такая льгота затронет сразу несколько видов транспорта.