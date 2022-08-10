Пенсии заморозят в сентябре: разбираемся, в чем дело

Работающим пенсионерам сообщили не очень хорошую новость. Все дело в том, что после надбавки, которая была в августе, в сентябре ждать индексации не стоит.

По словам юриста Ирины Сивоковой, «при неизменной зарплате каждый год работающий пенсионер будет получать все меньше и меньше доплаты, поскольку ежегодно уменьшается предельная сумма пенсионных баллов, которые могут начислить работающему пожилому человеку. Об этом пишет Primpress.