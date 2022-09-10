Пенсии в сентябре и октябре придут в другое время: названа причина

Российским пенсионерам сообщили, что социальные пособия в сентябре и октябре будут приходить уже в другое время. Это касается тех пенсионеров, кто получает пенсии на банковские карты.

Отмечается, если дата выплаты, когда деньги обычно приходят пенсионерам на счет, будет выпадать на выходной день, срок перенесут, поэтому средства поступят пожилым гражданам в другое время.

По словам экспертов, даты перечисления пенсий будут перенесены на ближайшие рабочие дни, то есть на пятницу. В итоге деньги пожилые люди получат раньше срока. Этот момент следует учитывать и быть внимательными, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что в каждом регионе свои даты перечисления пенсий на банковские карты. Для этого выбраны определенные дни.