Пенсии пересчитают только в одном случае – подробности

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на пересчет пенсий, но только в одном случае. Речь идет о пожилых гражданах, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать в статусе самозанятого.

По словам юриста Ирины Сиваковой, самозанятый пенсионер может рассчитывать на такой перерасчет при условии, что платит добровольные взносы в ПФР.