Пенсии пересчитают только в одном случае – подробности

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на пересчет пенсий, но только в одном случае. Речь идет о пожилых гражданах, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать в статусе самозанятого.
По словам юриста Ирины Сиваковой, самозанятый пенсионер может рассчитывать на такой перерасчет при условии, что платит добровольные взносы в ПФР.
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«Если взносы платятся, то пенсию таким пенсионерам в следующем году пересчитают, и их размер станет немного больше. Однако взамен им приостановят индексацию на тот срок, пока такие взносы отправляются», - пишет PRIMPRESS.