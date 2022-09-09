Педагог раскрыл неожиданные «учительские фишки», как вовлечь детей в учебу

У каждого учителя есть свои наработки, помогающие заинтересовать детей. Своими секретами поделился учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид.

«Например, изучаем мы Урал. У учеников 9-го класса впереди выпускной вечер, они будут запускать воздушные шары в небо. А благодаря чему шары полетят? Благодаря гелию.

А знаете, где находится единственный гелиевый завод? Кому вы должны быть благодарны за летящие шарики? Сегодня на уроке мы узнаем, где находится гелиевый завод», — рассказал он.