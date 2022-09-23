Печальное заявление «Пятерочки» для россиян: с 24 сентября вы не увидите

Торговая сеть уже не будет прежней.
«Пятерочка» заявила о приостановке реализации ряда товаров.

«Пятерочка» заявила о приостановке реализации ряда товаров. Фото: Global Look Press

Торговая сеть «Пятерочка» известна россиянам широким выбором продукции. В этих магазинах недорогих и популярных товаров всегда можно было найти напитки бренда Coca-Cola.

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Увы, но с 24 сентября ассортимент товаров данной марки, а также другой иностранной продукции сократится в магазинах «Пятерочка» на 15 %, о чем заявил гендиректор сети Владислав Курбатов.

Увы, несмотря на спрос у россиян, зарубежные наименования в настоящее время приходится замещать отечественной продукцией. Виноваты в этом западные санкции.

Источник: Primpress.

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