Печальное заявление «Пятерочки» для россиян: с 24 сентября вы не увидите

Увы, но с 24 сентября ассортимент товаров данной марки, а также другой иностранной продукции сократится в магазинах «Пятерочка» на 15 %, о чем заявил гендиректор сети Владислав Курбатов.

Увы, несмотря на спрос у россиян, зарубежные наименования в настоящее время приходится замещать отечественной продукцией. Виноваты в этом западные санкции.

Источник: Primpress.