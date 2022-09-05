Параллельный импорт спасет нас от дефицита зарубежных товаров

Программа параллельного импорта будет действовать в России до 2023 года. Она позволяет россиянам продолжать приобретать импортные товары, которые официально прекратили поставлять в нашу страну.

Причем это вовсе не контрафакт, как можно подумать, а абсолютно оригинальные товары. О том, что программу параллельного импорта решено продлить, рассказал министр экономического развития Максим Решетников:

«Большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать».

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Подробности сообщил Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Сейчас это легальный канал поступления оригинальных товаров. Если его закрыть, у нас появится огромное количество контрафакта, стоящего огромных денег. Поэтому будем надеяться то, что правительство примет положительное решение», - цитирует его слова телеканал «360».

Параллельный импорт – это понятие, подразумевающее ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Легальным такой бизнес в России стал начиная с конца июня этого года.