Папу римского планируют отправить в отставку, после которой ему многое будет запрещено

Папа римский Франциск, похоже, собрался в отставку. Он все чаще размышляет о том, как будет жить на пенсии, чем заниматься. Недавно он посетил Аквилу — побывал на могиле папы Целестина V, который в свое время добровольно покинул престол.

Эта поездка стала причиной разнообразных слухов. Их только подкрепляют исследования Болонского университета: его сотрудники подготовили документы, в которых описан весь регламент отречения папы от престола.

Группа юристов разработала закон, регламентирующий правовой статус отставных пап. Текст этого закона общественность сможет увидеть в октябре. Но уже сейчас известно, что именно может стать причиной ухода: не только возрастные ограничения, но и, например, пандемия.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Известно, кроме того, что после своей отставки папа не сможет вмешиваться в дела церкви. Запрещено ему и давать интервью, сообщает издание Аrgumenti.ru.