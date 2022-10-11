Ozon и «Почта России» преподнесли неприятный сюрприз: объявлено о задержках

Ситуация в Крыму наложила отпечаток на крупных операторов.
«Почта России»

«Почта России». Фото: Global Look Press

Трагедия в Крыму наложила отпечаток на логистику в негативную сторону. Ozon и «Почта России» вынуждены были официально признать: с прежней эффективностью они не смогут работать неопределенное время.

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В настоящий момент обе компании с высокой вероятностью будут функционировать с задержками. Ситуация исправится до полного устранения возникших повреждений и налаживания транспортной связи с полуостровом.

Отметим, что задержки с отправкой посылок коснуться именно Республики Крым, в остальные направления почтовые отправления должны приходить вовремя.

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