Ожидания не оправдались: раскрыта стоимость нового iPhone 14

В середине сентября 2022 года состоится премьера линейки iPhone 14. Предположительно, Apple представит четыре модификации смартфона (базовый, Plus и две Pro-версии). Модели гаджетов будут отличаться диагональю экранов.

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Ожидалось, что бренд поднимет стоимость устройств, однако по информации источника GizmoChina, цены на обновленный iPhone останутся на уровне его 13-го предшественника, который на старте продаж стоил 799 долларов.

Как сообщило издание, руководство Apple решило не поднимать стоимость популярных смартфонов, чтобы увеличить спрос на них.