«Отвалите от Ирины Шейк!»: на могиле Люсьена Оливье кто-то поставил табличку

Соотечественники Ирины Шейк вступились за нее как могли. После того, как модель с российскими корнями затравили в Сети за ее пост с салатом оливье, кто-то поставил на могиле повара Люсьена Оливье на Введенском кладбище табличку с призывом отстать от знаменитости.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Отвалите от Ирины Шейк!» - почти дословно цитируем ее за исключением первого слова. Автор инсталляции использовал ненормативный глагол идентичный по смыслу.

Отметим, что сама Ирина Шейк, хоть и удалила скандальный пост, позже написала, что «салат – это иногда просто салат».

Источник: КП.