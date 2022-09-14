«Относиться можно по-разному»: Собчак – о смерти Сунгоркина

По словам Собчак, постсоветская «Комсомолка» — это безусловно личный большой медиапроект Сунгоркина. «Относиться можно по-разному. Но «Комсомолка» Сунгоркина стала за тридцать лет для россиян синонимом газеты с новостями — ни «Ведомости», ни «Коммерсант», ни «Новая газета». Это важно понимать», — сказала Собчак.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.