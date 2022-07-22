Отменят или нет? Что будет осенью с введенными в марте валютными ограничениями

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютными ограничениями, введенными в России в марте этого года.

В ходе пресс-конференции эксперт сообщила, что ЦБ будет вынужден продлить действующие ограничения в сентябре, поскольку решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты остаются в силе.

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«К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем», — процитировал Набиуллину «Интерфакс».

Чтобы иметь возможность обеспечить всем гражданам доступ к валютным счетам, открытым ранее, банки сохранят лимит на снятие средств (10 тысяч долларов).

Напомним, ограничение на снятие валюты было введено 9 марта сроком на полгода (до 9 сентября). Причиной стали санкций и волатильность на финансовом рынке.