Отдыхающим на заметку: на Юг России 22 июля пришла непогода

22 и 23 июля отдыхающим на Юге России стоит ожидать плохой погоды. В Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию придут дожди, грозы и сильный ветер.

В отдельных местах не исключены град и смерчи над морем.

«Неблагоприятные и опасные метеорологические явления будут наблюдаться на юге европейской части России. В Крыму в пятницу прогнозируются дождь, гроза, ветер до 17-22 метров в секунду.

В Ростовской области, Краснодарском крае будет аналогичная история в ближайшие три дня, но еще и град», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.