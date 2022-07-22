Отдыхающим на заметку: на Юг России 22 июля пришла непогода

Ожидаются дожди, грозы и даже град.
Дождь

Южные регионы ожидает непогода. Фото: Global Look Press

22 и 23 июля отдыхающим на Юге России стоит ожидать плохой погоды. В Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию придут дожди, грозы и сильный ветер.

В отдельных местах не исключены град и смерчи над морем.

«Неблагоприятные и опасные метеорологические явления будут наблюдаться на юге европейской части России. В Крыму в пятницу прогнозируются дождь, гроза, ветер до 17-22 метров в секунду.

В Ростовской области, Краснодарском крае будет аналогичная история в ближайшие три дня, но еще и град», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

 

По его словам, дожди могут поднять уровень воды в горных реках до неблагоприятных отметок и спровоцировать сход селей.

Региональные управления МЧС также предупредили граждан о неблагоприятных метеоусловиях.

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