Отдыхай — не хочу: в России появятся новые морские курорты

До конца 2022 года Ростуризм представит первые предложения по созданию новых морских курортов в России. Они могут располагаться на берегах Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского морей и в Приморье.

«Нам, конечно, в современных условиях нужно строить свои новые, что называется, с нуля, морские курорты со всей необходимой инфраструктурой. Поэтому такое решение было принято, мы сейчас этот вопрос взяли в проработку вместе с правительством, — цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову. — Там есть понимание вплоть до муниципальных образований, где эти курорты могут быть».

Спикер отметила, что первые очереди новых морских курортов вместимостью до 10 миллионов человек при грамотном подходе можно запустить в течение пяти-семи лет. А вообще курортные города развиваются десятилетиями. Главное, следует избегать хаотичной застройки, так как она легко может испортить впечатление от отпуска, как уже не раз бывало в Крыму и Краснодарском крае.