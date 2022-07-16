Отдых будет испорчен: на пляжах Сочи ввели неожиданный штраф

Туристов на пляжах Сочи начали штрафовать. Нарушителям придется заплатить от 500 до 1000 рублей или отбыть в камере 15 суток. Речь идет о любителях оголяться – нудистам уже делали предупреждения, сообщают «Известия».

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Отдыхающие топлес вызывают возмущение у отдыхающих на общественных пляжах. Поэтому нарушители спокойствия будут привлекаться по статье «мелкое хулиганство». При этом, отметим, что специальных нудистских пляжей в городе-курорте и его окрестностях не предусмотрено.