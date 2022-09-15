Отдельно от пенсии: пожилым людям в октябре «светит» по десять тысяч рублей

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что в октябре некоторые пенсионеры могут стать богаче на десять тысяч рублей. Деньги будут начисляться отдельно от привычной пенсии. Выдавать их будут при оформлении определенного статуса.

Рассчитывать на неплохой бонус смогут те пенсионеры, у которых есть подработка. Пенсионеры должны оформить статус самозанятого, подав заявление через портал «Госуслуг». Если сделать это в сентябре, то деньги начислят в октябре, сообщает PRIMPRESS.

«Статус самозанятого дает пенсионерам массу преимуществ: с одной стороны, пожилой человек вписан в структуру налогообложения, то есть официально оформлен и может рассчитывать на соответствующие преференции, но с другой стороны, в ПФР он будет числиться неработающим, то есть ему будут индексировать пенсию. А всем, кто оформит статус впервые, будет положен бонус в 10 тысяч рублей», – рассказал Власов.

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Напомним, что самозанятость можно совмещать с официальной работой. Работодатель продолжит оплачивать ваш НДФЛ как работника, а доход от неофициальной работы вы декларируете самостоятельно.