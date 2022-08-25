Отдельно от пенсии: новая выплата поступит пожилым россиянам 26 августа

Уже 26 августа многие российские пенсионеры получат дополнительные деньги. Сумма небольшая, но лишней для пожилых не будет.
Как рассказали специалисты региональных отделений социальной защиты населения, в ближайшие дни получить дополнительные выплаты смогут сразу несколько категорий пенсионеров.
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Специалисты соцзащиты уверяют, что для получения денег необходимо иметь звание ветерана труда на федеральном или региональном уровнях.
Так, например, пенсионерам Ленинградской области доплатят по 649 рублей и 820 рублей соответственно. Об этом пишет PRIMPRESS.