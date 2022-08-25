Отдельно от пенсии: новая выплата поступит пожилым россиянам 26 августа

Уже 26 августа многие российские пенсионеры получат дополнительные деньги. Сумма небольшая, но лишней для пожилых не будет.

Как рассказали специалисты региональных отделений социальной защиты населения, в ближайшие дни получить дополнительные выплаты смогут сразу несколько категорий пенсионеров.

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