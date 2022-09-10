От валюты одно название: как после 9 сентября снимать доллары со счета, рассказали в Центробанке

Снимать валюту со своих счетов теперь россияне смогут только в рублях и по курсу, установленному банком. А она, как известно, может быть любой и очень отличаться от установленной Центробанком. Такие правила утвердил регулятор и сообщил в своем Telegram-канале.

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Изменения касаются валютных счетов, открытых в период начиная с 9 марта текущего года. Поэтому снять доллары или евро с них уже не получится. Валютными остались фактически лишь те вклады, которые были у россиян до 9 марта. И то, ограничения на снятие наличных по-прежнему сохраняются: получить на руки можно лишь 10 тысяч долларов или равную ей сумму в евро, а остальное – в рублях.