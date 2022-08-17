От 65 и старше: новая льгота теперь доступна всем российским пенсионерам

Пожилые люди, достигшие 65-летнего возраста, могут рассчитывать на новую льготу от государства. Помощь будет предоставляться в рамках национального проекта.

Она заключается в том, что пожилые, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, смогут добраться до больницы при помощи специальной службы. Так называемое социальное такси работает по предварительной записи. Пенсионеру нужно всего лишь позвонить в службу и оставить заявку. В назначенный день и час за ним приедет автомобиль. Об этом пишет PRIMPRESS.