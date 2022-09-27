От 50 и больше: уже с 28 сентября пенсионерам начислят новую выплату

Важный нюанс – страж совместной жизни, или продолжительность брака, должен составлять 50 и более лет. И берутся в расчет именно зарегистрированные отношения. По достижении «золотой» даты пенсионеры получают такую надбавку к пенсии разово. В дальнейшем выплата полагается каждые 5 или 10 лет.

А вот сумма зависит от региона проживания пенсионеров. Так, самая большая выплата полагается жителям Санкт-Петербурга – там платят 50 тысяч. В Калужской области деньги скромнее – 4,5 тысячи. Начислять их будет региональная соцзащита, поэтому при возникновении права пенсионеры должны написать заявление.