От 5 тысяч каждому: всем, у кого есть «Сбербанк Онлайн», можно получить деньги

Россияне, пользующиеся приложением «Сбербанк Онлайн» и планирующие отпуск, могут воспользоваться выгодным предложением банка. Организация предлагает путешественникам оформить страховку.

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Как сообщает PRIMPRESS, страховое покрытие составляет 120 тысяч евро. И распространяется как на поездки по стране, так и за границу. При этом, страховыми признаются случаи задержки рейса.

Например, каждый час задержки «стоит» от 10 до 30 долларов, и оплачивается до 8 часов. То есть по нынешнему курсу минимум пять тысяч рублей.