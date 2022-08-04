Осторожно, мошенники: каждый второй россиянин не сразу опознает телефонного обманщика

Это показали результаты опроса, проведенного в июле 2022 года.
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А вы обычно на каком моменте понимаете, что звонит обманщик? Фото: Global Look Press

Аналитическое агентство А2:Research и «Яндекс» провели опрос среди россиян о случаях столкновения с телефонными мошенниками. Оказалось, что за последние три месяца 70% опрошенных хоть раз да сталкивались с попытками обмана по телефону.

49% респондентов отметили, что сразу смогли распознать злоумышленника — когда тот представился сотрудником банка или МВД. Каждый пятый почувствовал неладное, лишь когда позвонивший попросил его предоставить персональные данные.

Самой распространенной схемой телефонного обмана стало сообщение о переводе большой суммы денег со счета абонента — 28%. На втором месте угроза, что на человека хотят оформить кредит — 23%. И 17% пытались обмануть, поздравив с крупным выигрышем.

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Почти треть опрошенных рассказали, что пострадали от действий мошенников, потратив на них свое время. 17% перенервничали из-за мнимой угрозы для их близких, а 16% — из-за страха перед потерей денег со счета. 7% действительно потеряли свои средства.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, треть респондентов просто игнорируют вызовы с неизвестных номеров. Столько же используют специальное приложение, которое помечает подозрительные вызовы. 9% специально поддерживают разговор с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, а 4% дают обманщикам ложные данные банковской карты.

В опросе, проведенном в июле 2022 года, участвовали 1559 россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Результаты исследования опубликовал ТАСС.

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