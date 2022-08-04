Осторожно, мошенники: каждый второй россиянин не сразу опознает телефонного обманщика

Аналитическое агентство А2:Research и «Яндекс» провели опрос среди россиян о случаях столкновения с телефонными мошенниками. Оказалось, что за последние три месяца 70% опрошенных хоть раз да сталкивались с попытками обмана по телефону.

49% респондентов отметили, что сразу смогли распознать злоумышленника — когда тот представился сотрудником банка или МВД. Каждый пятый почувствовал неладное, лишь когда позвонивший попросил его предоставить персональные данные.

Самой распространенной схемой телефонного обмана стало сообщение о переводе большой суммы денег со счета абонента — 28%. На втором месте угроза, что на человека хотят оформить кредит — 23%. И 17% пытались обмануть, поздравив с крупным выигрышем.