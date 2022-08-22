Останемся без лекарств? В России массово закрываются аптеки

За первое полугодие 2022 года в России закрылось 275 аптек. Сейчас в стране работают 72 тысячи точек.

В качестве причин сокращения аптекарской сети называются снижение платежеспособности населения и маркетинговой поддержки производителей лекарств. Тренд на закрытие аптек может достичь пика к концу 2022 года. Прогнозируется, что отрасль может потерять 1-2 процента точек.

Ранее, с третьего квартала 2020 года и до апреля этого года, число аптек в стране неуклонно росло.

Сейчас же, по словам экспертов, с рынка уходят в основном единичные аптеки или небольшие сети. Некоторые аптеки закрылись на ремонт или переезд летом, когда в фармрознице отмечается сезонное сокращение спроса.

При этом уход небольших сетей сказался на усилении консолидации рынка крупными федеральными игроками.

По материалам «Коммерсант»