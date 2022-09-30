Остался последний шаг: Владимир Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми

Херсонская и Запорожская области Украины уже 30 сентября войдут в состав Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент страны Владимир Путин в четверг вечером поставил свою подпись под указами о признании двух вышеуказанных регионов независимыми.
Признание независимости — это необходимая формальность, после чего можно будет подписать соглашения о включении Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
В Кремле также сообщили, что в 15:00 пятницы Владимир Владимирович обратится к стране и миру с важным заявлением.
Тем временем, Москва уже вовсю готовится к завтрашнему митингу, в центре города установлены соответствующие декорации. «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — Россия!» - гласят надписи.
Москвичей предупреждают о том, что центральные улицы и набережные столицы из-за праздничного митинга будут перекрыты, водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда закрытых участков.