Остался последний шаг: Владимир Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми

Херсонская и Запорожская области Украины уже 30 сентября войдут в состав Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент страны Владимир Путин в четверг вечером поставил свою подпись под указами о признании двух вышеуказанных регионов независимыми.

Признание независимости — это необходимая формальность, после чего можно будет подписать соглашения о включении Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

В Кремле также сообщили, что в 15:00 пятницы Владимир Владимирович обратится к стране и миру с важным заявлением.