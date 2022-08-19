Остался 31 день: в квитанциях ЖКХ появится неприятный для россиян сюрприз

Уже через месяц многие россияне увидят в своих квитанциях ЖКХ неприятный сюрприз. Об этом предупредили поставщики услуг.
Все дело в том, что в летний период, когда многие уезжают в отпуска и на каникулы, о квитанциях в почтовых ящиках попросту забывают. Если оплата услуг, например, вывоза мусора пройдет не вовремя, то владельцам квартир будет начислена пеня, оплачивать которую придется.
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Начисляют ее через 31 день после истечения срока оплаты. Таким образом, у тех, кто не оплатил комуслуги в августе, появятся дополнительные траты уже в сентябре.
Сумма пени начисляется по особым правилам и составляет 1/300 ставки рефинансирования, которая установлена российским Центробанком. Об этом пишет PRIMPRESS.