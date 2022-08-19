Остался 31 день: в квитанциях ЖКХ появится неприятный для россиян сюрприз

Уже через месяц многие россияне увидят в своих квитанциях ЖКХ неприятный сюрприз. Об этом предупредили поставщики услуг.

Все дело в том, что в летний период, когда многие уезжают в отпуска и на каникулы, о квитанциях в почтовых ящиках попросту забывают. Если оплата услуг, например, вывоза мусора пройдет не вовремя, то владельцам квартир будет начислена пеня, оплачивать которую придется.