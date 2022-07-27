Осталось не так много времени! Стало известно, когда доллар взлетит до 70

Накануне по итогам торгов доллар вновь укрепил свои позиции. Теперь американская валюта стоит 60,43 рубля. По мнению экспертов в сфере финансов, не далек тот день, когда «зеленый» перешагнет отметку в 70 рублей.
По словам директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, это случится уже в сентябре.
«Достичь этого, наверное, удастся только во второй половине сентября. Надо приготовиться. И хорошо, что не происходит обвального падения рубля, потому что иначе это вызвало бы хаос и дополнительную, ненужную волатильность и неопределенность для бизнеса с точки зрения международной торговли», — объяснил специалист «Ленте.ру».
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Напомним, ранее некоторые эксперты предполагали, что доллар будет слабеть.