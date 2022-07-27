Осталось не так много времени! Стало известно, когда доллар взлетит до 70

Накануне по итогам торгов доллар вновь укрепил свои позиции. Теперь американская валюта стоит 60,43 рубля. По мнению экспертов в сфере финансов, не далек тот день, когда «зеленый» перешагнет отметку в 70 рублей.

По словам директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, это случится уже в сентябре.