Осталось два дня: Wildberries будет заблокирован 29 августа

Wildberries примет серьезные меры уже 29 августа. Через два дня интернет-магазин начнет блокировать нерадивых продавцов.
Блокировке подвернутся те, у кого рейтинг ниже 50 процентов. Это те, кто не доставил покупателям больше половины заказов со своего склада. Мера, по мнению владельцев интернет-магазина, должна положительно сказаться на покупателях.
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Напомним, ранее Wildberries ужесточил условия для покупателей. Теперь в определенные регионы России доставка стала платной, а также повысился порог суммы выкупа, по которому доставка продукции будет бесплатной. Об этом сообщает PRIMPRESS.