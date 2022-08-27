Осталось два дня: Wildberries будет заблокирован 29 августа

Wildberries примет серьезные меры уже 29 августа. Через два дня интернет-магазин начнет блокировать нерадивых продавцов.

Блокировке подвернутся те, у кого рейтинг ниже 50 процентов. Это те, кто не доставил покупателям больше половины заказов со своего склада. Мера, по мнению владельцев интернет-магазина, должна положительно сказаться на покупателях.

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