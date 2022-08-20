Осталось два дня: пенсионерам рассказали, что за услуги ЖКХ можно не платить

Всего через два дня российских пенсионеров ждет приятный бонус. С 22 августа они смогут не платить за некоторые коммунальные услуги. Для этого нужно всего лишь подать заявление о перерасчете.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, на такой бонус могут рассчитывать те пожилые люди, кто большую часть лета находился за городом.