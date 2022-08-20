Осталось два дня: пенсионерам рассказали, что за услуги ЖКХ можно не платить

Всего через два дня российских пенсионеров ждет приятный бонус. С 22 августа они смогут не платить за некоторые коммунальные услуги. Для этого нужно всего лишь подать заявление о перерасчете.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, на такой бонус могут рассчитывать те пожилые люди, кто большую часть лета находился за городом.
«Например, многие пенсионеры почти на все лето просто уезжают к себе на дачу в пригород или гостят у своих родственников в другом городе. В таком случае их основная квартира остается невостребованной. А по приезде пенсионеры могут подать заявление на перерасчет, чтобы не платить за многие коммунальные услуги», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Таким образом, если в квартире установлены счетчики учета, то за водоснабжение и электричество не нужно будет платить. Показания будут либо минимальные, либо нулевые. Но платы за отопление, ремонт жилья, телефон, радио и антенну не избежать.