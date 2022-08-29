Осталось 3 дня: пенсионеры смогут получить 10 000 рублей, если успеют до 31 августа

Российские пенсионеры могут успеть оформить пособие в течение ближайших трех дней. Сделать это необходимо до 31 августа включительно. Выплата будет единоразовой.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, деньги могут получить те, кто прошел процедуру вакцинации от коронавируса.
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«Многие регионы в прошлом и этом году обеспечивали для пенсионеров выплаты после прививок. Такие деньги помогали стимулировать пожилых граждан на защиту своего организма от коронавируса. Самой заметной была программа в Москве, где пенсионеры могли получить по 10 тысяч рублей единовременно. При этом время для получения таких денег у пожилых граждан еще есть», — рассказала Киреева Primpress.
Главное условие — возраст. Пожилым людям должно быть более 65 лет.