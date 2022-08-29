Осталось 3 дня: пенсионеры смогут получить 10 000 рублей, если успеют до 31 августа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Многие регионы в прошлом и этом году обеспечивали для пенсионеров выплаты после прививок. Такие деньги помогали стимулировать пожилых граждан на защиту своего организма от коронавируса. Самой заметной была программа в Москве, где пенсионеры могли получить по 10 тысяч рублей единовременно. При этом время для получения таких денег у пожилых граждан еще есть», — рассказала Киреева Primpress.

Главное условие — возраст. Пожилым людям должно быть более 65 лет.