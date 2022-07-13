«Остается аплодировать этим стратегам»: Курбан Омаров злорадствует из-за курса евро

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров позиционирует себя, как человека, разбирающегося в текущей ситуации в экономике и политике.

Курбан Омаров ведет телеграм-канал, в котором высказывается на самые острые темы. Не смог обойти он вниманием и ситуацию на бирже.

В телеграм-канале Курбан Омаров отреагировал на снижение курса евро по отношению к доллару, которое было зафиксировано в эту среду, 13 июля.

Курбан Омаров дал понять, что считает стратегии западных политиков недальновидными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»