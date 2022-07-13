«Остается аплодировать этим стратегам»: Курбан Омаров злорадствует из-за курса евро

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров позиционирует себя, как человека, разбирающегося в текущей ситуации в экономике и политике.
Курбан Омаров ведет телеграм-канал, в котором высказывается на самые острые темы. Не смог обойти он вниманием и ситуацию на бирже.
В телеграм-канале Курбан Омаров отреагировал на снижение курса евро по отношению к доллару, которое было зафиксировано в эту среду, 13 июля.
Курбан Омаров дал понять, что считает стратегии западных политиков недальновидными.
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«Курс евро опустился ниже доллара впервые с 2002 года. «Умная» политика Европы дает свои результаты. Остается аплодировать этим «стратегам». Самую большую инфляцию за последние 50 лет получили, людей готовят к тому, что надо будет терпеть холод, в своих странах постоянно митинги недовольных людей. Что дальше будете делать?» - обратился Курбан Омаров к западным политикам.