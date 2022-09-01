Оскар Кучера сообщил об открытии фабрики IKEA в Ленобласти

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» заявил, что в Ленинградской области заработала фабрика IKEA.
«Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу, сохранив название и руководство, остальные российские заводы IKEA возобновят работу 5 сентября».
Как пошутил Оскар Кучера, это все, что россияне должны узнать про мысли адекватных европейцев о санкциях.
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Напомним, что IKEA покинул несколько месяцев назад Россию. Шведский концерн не так давно устраивал финальную распродажу.