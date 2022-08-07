Осенью будет новый удар: почему завис курс рубля, и как он поведет себя дальше

По его словам, национальную валюту поддерживает существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения.

В то же время на рынке ждут меры, которые должны предпринять в правительстве, чтобы не дать рублю слишком укрепиться, а также дальнейшего смягчения политики Центробанка.

В настоящий момент, часть факторов благоволит рублю, а часть — играет против него. Именно поэтому рубли и висит примерно на одном уровне. Аналитик считает, что подобная стабильность сохранится при повышенной недельной волатильности торгов. Ожидается сохранение курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5–7 рублей.

Осенью, полагают эксперты, рубль ослабнет до уровня 70–80 за доллар. Данному фактору поспособствует политика Центробанка по снижению ключевой ставки.