Осенью будет новый удар: почему завис курс рубля, и как он поведет себя дальше

Курс рубля в последние дни сохраняется вблизи 60 за доллар. Это происходит за счет определенного баланса сил, который сложился на валютном рынке, сообщил агентству «Прайм» начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
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По его словам, национальную валюту поддерживает существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения.
В то же время на рынке ждут меры, которые должны предпринять в правительстве, чтобы не дать рублю слишком укрепиться, а также дальнейшего смягчения политики Центробанка.
В настоящий момент, часть факторов благоволит рублю, а часть — играет против него. Именно поэтому рубли и висит примерно на одном уровне. Аналитик считает, что подобная стабильность сохранится при повышенной недельной волатильности торгов. Ожидается сохранение курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5–7 рублей.
Осенью, полагают эксперты, рубль ослабнет до уровня 70–80 за доллар. Данному фактору поспособствует политика Центробанка по снижению ключевой ставки.