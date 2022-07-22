ОСАГО теперь можно оформить в кредит

Автолюбителям теперь можно застраховать свою «ласточку» в рассрочку. Такой вид услуги, как ОСАГО в кредит, начали предлагать стразовые компании. Об этом сообщает сайт «Коммерсант».

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Например, страховая компания «Согласие» уже предлагает клиентам оформить полис через банк. Для этого на официальном сайте компании нужно рассчитать стоимость полиса подать заявку. По примеру этой фирмы многие компании наверняка начнут также включать такую услугу.

Хоть эксперты и называют ОСАГО в кредит нетипичной услугой, наверняка она станет популярной – из-за повышений индивидуальных тарифов возросла и цена полиса, что многим водителям влетит в копеечку.