Ориентация на Восток, доллар будет забыт: какое будущее ждет Россию

Низкий спрос на доллар и, как следствие — падение его курса, продолжится в России и дальше, заявил аналитик Виктор Першиков.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В настоящий момент Россия не способна совсем отказаться от доллара и евро, однако целесообразность этой иностранной валюты будет понижаться.

Эксперт убежден, что курс на дедолларизацию в России будет только усиливаться. В случае полной переориентации на Восток в России может остаться всего несколько финансовых организаций, которые будут проводить операции с долларом, передает ФАН.