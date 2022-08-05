Ориентация на Восток, доллар будет забыт: какое будущее ждет Россию

В РФ будет усиливаться курс на дедолларизацию.
В России будет усиливаться курс на дедолларизацию

В России будет усиливаться курс на дедолларизацию. Фото: Global Look Press

Низкий спрос на доллар и, как следствие — падение его курса, продолжится в России и дальше, заявил аналитик Виктор Першиков.

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В настоящий момент Россия не способна совсем отказаться от доллара и евро, однако целесообразность этой иностранной валюты будет понижаться.

Эксперт убежден, что курс на дедолларизацию в России будет только усиливаться. В случае полной переориентации на Восток в России может остаться всего несколько финансовых организаций, которые будут проводить операции с долларом, передает ФАН.

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