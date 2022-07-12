Опять будут потери! Как отразится равенство евро и доллара на россиянах

12 июля аналитики предлагают считать знаковым для международной экономики. Курс евро и доллара на вторичных торгах Мосбиржи сравнялись впервые за 20 лет.

В России доллар и евро стали стоить 59 рублей 30 копеек. На западных рынках 1 доллар стал равняться 1 евро.

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Россияне задают резонный вопрос: как это отразится на их жизни. Как пишет КП, со ссылкой на финансовых аналитиков Дениса Ракшу и Михаила Беляева, для экономики в целом валютная уравниловка мало что изменит.

Однако часть людей все-таки пострадает. Недосчитаются части денег российские компании, которые поддерживают торговые отношения с Европой, поскольку чем дороже евро, тем выше их прибыль в переводе на рубли.

Источник: КП, радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

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