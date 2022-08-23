Опасности для здоровья, которые несет дымная мгла над Москвой

Горящие в Рязанской области леса нанесли удар и по Москве: над столицей который день висит смог. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без защитных масок и не открывать окна в квартирах и домах.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак уточнил, кому именно следует больше других опасаться за свое здоровье:

«В этом случае вред может быть нанесен только здоровью людей, которые имеют сердечно-легочные заболевания. У них обычно наступает обострение на фоне ингаляции аэрополлютантов (раздражающих веществ — прим. ред.)», - сказал специалист.

Сергей Бабак, кроме того, разъяснил, почему дымку над Москвой следует называть не смогом, а мглой:

«Правильно даже назвать это не дымом, а мглой, потому что при мгле в воздухе содержатся более или менее природные вещества. А вот смог — ядовитые химические агенты. То есть это не смог, а мгла».

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Чтобы облегчить пребывание на улице, людям, по словам профессора, следует носить защитное средство уровня FFP3, то есть медицинские респираторы. А для защиты в помещении Бабак порекомендовал пользоваться кондиционерами.