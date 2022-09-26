Онлайн-кинотеатры переносят премьеры после трагедии в Ижевске

26 сентября в Ижевске произошла трагедия. В школе под номером 88 злоумышленник открыл огонь. Пострадали школьники, учителя и охрана. Число погибших в учебном заведении увеличилось до 15 человек. Еще ряд граждан находится в больнице.
На трагедию отреагировали многие медийные личности. А онлайн-кинотеатр Premier сообщил, что переносит старт нового шоу «Игра на выживание». Второй сезон проекта покажут 6 октября, а не 29 сентября, как планировалось ранее.
«Решение о переносе премьеры принято на фоне стрельбы в школе №88 в Ижевске. До 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур», — отмечается в релизе.
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По некоторым данным, онлайн-кинотеатр Start также перенес премьеру сериала «Черная весна». Показ серий планировался в октябре, но теперь дата премьеры неизвестна.