Они из мяса: Роскачество назвало настоящие сосиски

Сосиски являются одним из любимых продуктов многих российских семей. А хозяйки хотят, чтобы блюдо было не просто быстрым, вкусным и сытным, но еще и сделанным из мяса. К сожалению, на полках много марок, которые не совсем натуральны. И Роскачество решило проверить 51 торговую марку.

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В результате многие производители грешат тем, что не указывают в составе ингредиенты, которые включены в продукт. И всего лишь 13 из 51 марки прошли по всем требованиям качества. Это оказались бренды «Дымов», «Звениговский», «Клинский», «Останкино», «Ремит», «Окраина», «Владимирский стандарт», «Ермолино», «Мясная классика», «Сахалинский бекон», «Сибагро», «Таганский мясокомбинат» и «Череповецкий мясокомбинат».