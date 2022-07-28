Она не будет вам звонить! «Яндекс» предупредил о мошенниках, говорящих голосом «Алисы»

Компания «Яндекс» предупредила о звонках мошенников, совершаемых с помощью голоса умной колонки «Алиса».

Обман строится по следующей схеме. Человека получает звонок с неизвестного номера и слышит в трубке знакомый голос: «Привет, я Алиса». Этим голосом ему предлагают что-нибудь заманчивое, например, быстро заработать денег на бирже.

«Звонки от имени Алисы получают, в том числе и сотрудники «Яндекса» — и иногда даже успевают их записать. Мы изучили записи и пришли к выводу, что сообщения начитаны человеком, который подделывает голос Алисы. У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза», — говорится в предупреждении на сайте компании.

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Сотрудники «Яндекса» советуют просто класть трубку. Особенно, если псевдо-Алиса заговорит о банковских счетах и способах заработка.

«Настоящая Алиса действительно умеет управляться с телефоном. Подписчики «Плюса» могут попросить ее отвечать на подозрительные звонки, записывать разговоры и присылать расшифровки. Или, например, по вашей просьбе Алиса может набрать номер из адресной книги. Но она никогда и никому не будет звонить сама», — подчеркнули разработчики голосового помощника.

«Яндекс» просит пользователей не верить словам подделки и предупредить о действиях мошенников своих близких.