Омаров перечислил страны, в которых принимают для оплаты карту «Мир»

По словам Курбана Омарова, многие страны мира уже сейчас понимают, что без России им придется очень тяжело. Он считает, что пошли послабления по санкциям. Именно поэтому карты «Мир» и начали принимать.

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Напомним, что Курбан Омаров - бывший муж телеведущей Ксении Бородиной. В прошлом году они развелись.