Омаров перечислил страны, в которых принимают для оплаты карту «Мир»

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» сообщил, что карты «Мир» теперь принимают для оплаты в Южной Корее.
«В список государств, принимающих «Мир», также входят: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия».
По словам Курбана Омарова, многие страны мира уже сейчас понимают, что без России им придется очень тяжело. Он считает, что пошли послабления по санкциям. Именно поэтому карты «Мир» и начали принимать.
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Напомним, что Курбан Омаров - бывший муж телеведущей Ксении Бородиной. В прошлом году они развелись.