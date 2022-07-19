Огромные штрафы будут ждать любителей голосовых сообщений и СМС

ГИБДД планирует ужесточить наказание для водителей, которые не могут расстаться со своим телефоном за рулем.
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Штраф за запись голосового сообщения и отправление СМС увеличат в несколько раз. Сумма наказания составит 1500 рублей.
В ГИБДД решили, что отправка сообщений — ничуть не меньшее нарушение, чем разговор по телефону без специального оборудования.
Фиксировать нарушения будут дорожные камеры, предполагается, что смазанные снимки в расчет браться не будут.
Источник: pddmaster.ru.