Оформят уже с 12 сентября! На какую денежную льготу могут рассчитывать пенсионеры

Россияне, которые вышли на пенсию, могут рассчитывать на новую денежную льготу. Ее можно будет оформить уже с 12 сентября. При этом было объявлено главное условие — выплата компенсации положена тем, у кого за плечами 25-летний трудовой стаж, приобретенный на Крайнем Севере страны.

Таким образом, получить новую льготу смогут те пенсионеры, которые успели накопить достаточный опыт работы на северных территориях.

Важно, чтобы россиянин, заявляющей о льготе, имел стаж работы на Крайнем Севере не менее 15 лет или на приравненных к нему территориях — не менее 20 лет. Также от женщин потребуется 20 лет страхового стажа, от мужчин — 25 лет.

По мнению экспертов, льгота будет доступна получателям пенсий по старости и инвалидности. Пенсионеры смогут компенсировать расходы на проезд до места отдыха и обратно на своем автомобиле.

Для получения денег на проезд пенсионерам нужно будет обратиться в ПФР или любой МФЦ. Далее подать заявление и прикрепить чеки с заправок, а также документы на владение автомобилем. Кроме того, гражданам также понадобится справка о средней стоимости проезда в поезде в плацкарте до места отдыха и обратно.

По материалам Primpress.