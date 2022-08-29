Офисы опустеют: Nokia окончательно покинет Россию

В этом году многие магазины в России закрылись. Все началось с люксовых бутиков. Потом и зарубежные компании, которые производят чай, бытовую технику и даже средства гигиены стали покидать отечественный рынок. Не так давно Lego сократило сотрудников и покинуло страну. Ее примеру хочет последовать производитель Marlboro и Iqos.
А вот Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia еще в апреле объявил, что завершает свою деятельность на территории России. Но лишь в конце лета стало известно, что компания окончательно покидает страну.
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«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — заявил представитель агенству Reuters.
Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие». Но скорее всего телефоны и другая техника этой марки не пропадет с прилавков, если попадет в списки товаров, которые теперь ввозят по параллельному импорту.