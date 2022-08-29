Офисы опустеют: Nokia окончательно покинет Россию

А вот Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia еще в апреле объявил, что завершает свою деятельность на территории России. Но лишь в конце лета стало известно, что компания окончательно покидает страну.

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