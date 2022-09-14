Одиноким пенсионерам рассказали о льготах, которые им положены

Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности, доктор наук Елена Бобкова заявила, что для одиноких пенсионеров предусмотрены в России особые льготы.

По ее словам, акцент при помощи делается на соцобслуживании. К примеру, соцработник поможет купить продукты, убрать квартиру, помочь дойти до поликлиники. Обращаться за помощью нужно в местные органы соцзащиты.

В регионах возможны разовые выплаты для одиноких пенсионеров, компенсация расходов на телефон, вещевая помощь. Все «особые льготы» можно уточнить на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения, либо на «Госуслугах». Также можно напрямую обратиться в органы социальной защиты, сообщает «Прайм».

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Напомним, что у пенсионеров в России есть целый ряд преимуществ. Это льгота по налогу на имущество, земельному налогу и льгота по уплате НДФЛ с пенсий и пособий. Также в ряде регионов есть льгота на автомобильный налог, касающийся специально оборудованного транспорта.