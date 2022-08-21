Один раз по 25 000 рублей: стало известно, когда россияне получат крупную сумму от Пенсионного фонда

Российские семьи могут рассчитывать на пособие в размере 25 тысяч рублей. Оно будет единоразовым. Для получения такой суммы необходимо лишь написать заявление в ПФР.
Деньги выплатят тем семьям, в которых появился ребенок. Причем, на выплату могут рассчитывать и не биологические родители, то есть те, кто усыновил малыша. Деньги перечислят тем, кто в данный момент не работает.
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Размер выплаты во всех регионах составляет около 20 тысяч рублей, может быть повышен до 25 тысяч с районным коэффициентом. Для получения выплаты нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Его рассмотрят в течение десяти дней, а еще через пять перечислят деньги. Об этом пишет PRIMPRESS.