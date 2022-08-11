Один раз по 10 тысяч: пенсионерам все-таки дадут обещанные деньги

До конца августа российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, «речь идет о единовременной денежной выплате, которая выдается пенсионерам на уровне регионов».
«По умолчанию пенсионерам выдается подарочный набор за прохождение процедуры вакцинации. А уже его при желании можно обменять на выплату в 10 тысяч рублей. Сделать это можно вплоть до 1 сентября. Но получить средства можно всего один раз», – сказала Киреева Primpress.
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Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии. Рассматривать его депутаты начнут уже осенью.