Очередная выплата — 10 000 рублей: кому и когда придут деньги на счет

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Стоит отметить, что сумму порядка 10 000 рублей получат те семьи, которым в ПФР пособие в объеме 75 процентов от прожиточного минимума на детей.