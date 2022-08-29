Очередная выплата — 10 000 рублей: кому и когда придут деньги на счет

Пособия, размер которых в ряде случаев составит 10 000 рублей, в скором времени вновь начнет перечислять Пенсионный фонд.
Как заверили специалисты ПФР, деньги предназначены семьям с детьми разного школьного возраста. Выплаты за август придут уже в начале сентября.
«Например, уже 2 сентября во многих регионах люди смогут получить на банковские карты новые выплаты на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. По графику такие пособия на карты должны были поступить семьям 3 сентября, но это будет выходной день, суббота, поэтому дату перенесли на один день назад», — пишет Primpress.
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Стоит отметить, что сумму порядка 10 000 рублей получат те семьи, которым в ПФР пособие в объеме 75 процентов от прожиточного минимума на детей.